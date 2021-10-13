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Ziraat Bankkat 3 - 1 Spor Toto (Maç özeti)

#Ziraat Bankkart#Spor Toto#AXA Sigorta Efeler Ligi
Ziraat Bankkat 3 - 1 Spor Toto (Maç özeti)

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.

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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında başkent derbisinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Ziraat Bankkart: 3 - Spor Toto: 1
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
Ziraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Ahmet Samet Baltacı, Halil İbrahim Yücel, Camejo, Murat Tokgöz, İzzet Alp Akkuş, Aykut Gedik)
Spor Toto: Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Buchegger, Sharifi, Mert Matic, Shoji, (Ramazan Serkan Kılıç, Yüksel Bıdak, Muhammed Aray, Kemal Kayhan, Doğan Karakoç)
Setler: 25-19, 25-16, 16-25, 25-17
Süre: 109 dakika (28, 25, 26, 30)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Bankkart#Spor Toto#AXA Sigorta Efeler Ligi

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