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Voleybol
Haber Giriş: 12.04.2021 - 23:07 | Son Güncelleme:

Ziraat Bankkat 3 - 1 Fenerbahçe HDI Sigorta

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Ziraat Bankkat 3 - 1 Fenerbahçe HDI Sigorta

Ziraat Bankkart, AXA Sigorto Efeler Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 15 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Salon: TVF Ankara
Hakemler: Yavuz Akdemir, Bilal Çağlar
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Nicholas, Saxton, Metin Toy, Salvador, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Peksen, Kelvin, Hasan Sıkar)
Setler: 19-25, 25-19, 25-21, 25-19
Süre: 123 dakika (28, 31, 30, 34)

Ziraat Bankkat 3 - 1 Fenerbahçe HDI Sigorta

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