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Voleybol
AA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Ziraat Bankkart'ta Roberto Santilli dönemi

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Ziraat Bankkart'ta Roberto Santilli dönemi

 Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, İtalyan antrenör Roberto Santilli ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İtalyan antrenör Roberto Santilli ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kariyeri boyunca dünyanın önemli liglerinde görevlerde bulunan Roberto Santilli, önümüzdeki sezon Ziraat Bankkart'ın başarısı için mücadele edecek." denildi.

Tecrübeli antrenör; İtalya Ligi, Polonya Ligi ve Rusya Ligi'nde önemli takımlarda görev aldı.

Kariyerinde birçok başarısı bulunan Santilli, son olarak Güney Kore Ligi takımlarından Korean Air Jumbos'u çalıştırdı ve takımını lig şampiyonluğuna ulaştırdı.

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