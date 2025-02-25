Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda yarı finalde!

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Mücadeleye iyi başlayan başkent temsilcisi, setin başlarında farkı 4 sayıya (7-3) çıkardı. Defansta etkinliği artıran ve iyi servis kullanan ACH Volley, setin ortalarında eşitliği (12-12) yakaladı. Bedirhan Bülbül ve Anderson'un servis turlarında farkı artıran Ziraat Bankkart, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkinci sete her iki takım da karşılıklı sayılar alarak başladı. Uzun rallilerin oynandığı setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Bu skordan sonra arka arkaya sayılar bulan başkent temsilcisi, farkı 3 sayıya (9-6) çıkardı. Setin ortalarında farkı 7 sayıya (16-9) kadar yükselten Ziraat Bankkart, etkili oynadığı ikinci seti de 25-18 önde bitirdi.

Üçüncü sette Ziraat Bankkart, bazı as oyuncuları dinlendirdi. Çekişmeli geçen üçüncü seti 25-20 alan ACH Volley, iyi oyununu sürdürerek dördüncü seti de 25-23 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.

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Ziraat Bankkart, iyi servisler kullandığı final setini 15-13 alarak, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Deplasmanda oynanan maçtan da 3-0 galip ayrılan Ziraat Bankkart, adını yarı finale yazdırdı.