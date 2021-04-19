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Voleybol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 00:00 | Son Güncelleme:

Ziraat Bankkart: 3 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 1

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Ziraat Bankkart: 3 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin 3. maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Final serisinde 4. maç, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 21 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak.

Gerekmesi durumunda 5. karşılaşma 26 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi - Ziraat Bankkart: 3 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 1 
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Alparslan
Ziraat Bankkart: Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Nicholas, Saxton, Metin Toy, Salvador, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Caner Pekşen, Kelvin, Emre Batur, Ahmet Karataş)
Setler: 25-19, 22-25, 25-22, 27-25
Süre: 132 dakika (27, 32, 37, 36)

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