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Voleybol
AA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 18:32,Son Güncelleme:/

Ziraat Bankası 3-1 Bursa Büyükşehir Belediyespor

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Ziraat Bankası 3-1 Bursa Büyükşehir Belediyespor
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı

Ziraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo, Poglajen (Berkay Bayraktar, Emin Gök)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Mehmet Boğaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Altay Demirci, Berk Dilmenler, Hüseyin Şahin)

Setler: 24-26, 25-13, 25-23, 25-20

Süre: 121 dakika (36, 24, 31, 30)

Ziraat Bankası 3-1 Bursa Büyükşehir Belediyespor

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