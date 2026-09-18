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Zinedine Zidane'dan N'Golo Kante kararı! Sebebini açıkladı

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#Zidane#Milli Takım#Kante
Zinedine Zidanedan NGolo Kante kararı Sebebini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 20:09

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa'nın kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli N'Golo Kante kadroda yer almazken Zidane kararının sebebini anlattı.

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Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın rakiplerinden olan Fransa aday kadrosunu resmen açıkladı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın açıkladığı kadroda, Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante yer almadı.

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İşte Fransa Milli Takımı'nın kadrosu;

Kaleci: Mike Maignan, Robin Risser, Guillaume Restes

Defans: Dayot Upamecano, Jules Kounde, Ibrahima Konate, Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix ve Adrien Truffert

Orta saha: Adrien Rabiot, Manu Kone, Warren Zaire-Emery, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki ve Lucas Da Cunha

Forvet: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Bradley Barcola ve Esteban Lepaul

Zinedine Zidanedan NGolo Kante kararı Sebebini açıkladı

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KANTE NEDEN YOK?

Kante'nin çağrılmama sebebini açıklayan Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, şu ifadeleri kullandı:

N'Golo Kante'yi kadroya dahil etmedim. Bu tamamen planlama odaklı bir karar. Kadroda takımı daha da yukarıya taşıyacak isimler bulunuyor; bu durumun onun futbol kalitesiyle kesinlikle alakası yok.

4 SENELİK PROJEM VAR

Kendisi her dönem örnek gösterilen bir oyuncu oldu. Fakat şu an 35 yaşında ve benim de bu ekibin başında 4 senelik bir projem var. Seçimlerimi de bu mantık çerçevesinde şekillendirdim.

İLK MAÇTA TÜRKİYE-FRANSA

2026-27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek Fransa, turnuvadaki ilk maçında 25 Eylül'de Kocaeli'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmada A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek.

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#Zidane#Milli Takım#Kante

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