Futbol Haberleri

Zinedine Zidane'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 19:29

Dünya futbolunda iz bırakan Fransız efsane Zinedine Zidane, Juventus ve A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenan Yıldız hakkında konuştu.

Dün gece milli takımın, Bulgaristan karşısındaki farklı galibiyetinde önemli rol oynayan Kenan Yıldız için Fransız efsane Zinedine Zidane övgü dolu sözler sarf etti. 

MİLLİ TAKIM FORMASIYLA BİR İLK

Genç futbolcu, tarihi Bulgaristan galibiyetinde Milli Takım formasıyla bir ilki yaşadı. Bulgaristan filelerine 2 gol bırakan Kenan Yıldız, Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta 2 gol sevinci yaşamış oldu.

Daha önce Almanya ve Karadağ maçlarında 1'er gol atan Kenan, milli takımdaki 24. maçında gol sayısını 4'e yükseltti.

"KENAN YILDIZ'I BEĞENİYORUM"

Festival Dello Sport'ta bir söyleyişi gerçekleştiren Fransız efsane, bu sezona fırtına gibi giren Kenan Yıldız'a da ayrı bir parantez açarak "Juventus'ta Kenan Yıldız'ı beğeniyorum. İyi bir oyuncu, gol atıyor ve kaliteli. Hala gelişmesi ve kendisini daha fazla kanıtlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

BU SEZON 8 MAÇTA 6 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon Juventus formasını 8 maçta sırtına geçiren genç yıldız, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

