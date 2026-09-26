Zinedine Zidane: 'Türkiye'de oynamak hiç kolay değil!'

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Zidane'nın sözleri;

“Çok duygusal bir maçtı. Başarılı bir ilk maç oldu. Zorlu bir atmosferde Türkiye’ye gelip oynamak hiç kolay değil. Takım gereken mücadeleyi çıkardı. İyi oynadık, rakibe oldukça yüksek bir pres uyguladık. Sadece üç buçuk antrenman yapmış olmamıza rağmen pek çok ilginç şey gördüm. Bu umut verici. Oyuncularımın yaptıklarından memnunum. Herkesi görmek güzeldi. Çok duygusal bir maçtı. Söyleyecek söz bulamıyorum. Uzun zamandır Fransa Milli Takımı’na dönmemiştim. Burada özel bir şey yaşandı. Anın tadını çıkardım."

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MBAPPE'NİN SAKATLIĞI

"Kylian Mbappe sakatlandı dizinden, ayrılmak zorunda kalacak."

"TÜRKLER ÇOK İYİ OYNADI"

"Oyun güzeldi, teknik oyun olarak topa sahip olduğumuzda daha iyi oynuyoruz. Topsuz oyunu da iyi oynamalıyız. Türkler çok iyi oynadı. Topsuz oyunda presi çalışmalıyız. Sonraki Belçika maçı, yeni bir maç olacak. O maçta daha iyi oynamalıyız."

"DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR"

"İlk maçı kazanmak mutluluk veriyor ama 3.5 antrenman yaptık. Daha çok işimiz var. Kazandık, keyfini çıkaracağız ve dinleneceğiz. Ardından Belçika maçına çıkacağız."

"TÜRKİYE'Yİ İYİ ANALİZ ETTİK"

"Türkiye'yi analiz ettik. İki seçenek vardı. Türkiye ikinci seçeneği, üçlü defansı seçti. Üçlü savunmaya karşı kanatlara top atarak ilerlemeye çalıştık. Türkiye çok iyi bir takım. Fiziksel oynadılar. Karşılık vermek istedik. Oyun düzenimizi de hiç bozmadık."