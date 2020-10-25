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GeriFutbol Zinedine Zidane için çarpıcı yorum! 'Önce Galatasaray, sonra Barcelona...'
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Haber Giriş: 25.10.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Zinedine Zidane için çarpıcı yorum! 'Önce Galatasaray, sonra Barcelona...'

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Zinedine Zidane için çarpıcı yorum! 'Önce Galatasaray, sonra Barcelona...'
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Real Madrid'in El Clasico'da Barcelona'yı 3-1 yenmesinin ardından Zinedine Zidane için çarpıcı bir yorum ortaya atıldı.

El Clasico'da Real Madrid, Camp Nou'da Barcelona'yı 3-1 mağlup ederek kötü gidişatı sonlandırdı. Eleştirilerin odağındaki Zidane ise rahat bir nefes almış durumda.

İspanyol Marca gazetesi ise karşılaşma hakkında ilgi çekici bir değerlendirmede bulundu. Marca'nın haberinde ''Zidane, geçen sene işini İstanbul'daki Galatasaray maçıyla kurtarmıştı. Bu sene de El Clasico'da Barcelona galibiyetiyle kurtardı.'' yorumu yapıldı.

Üst üste 2 yenilginin ardından Real Madrid'de Zidane ile yolların ayrılacağı haberleri artmaya başlamış ve olası bir Barcelona yenilgisinin ardından Fransız teknik adam ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

Zinedine Zidane için çarpıcı yorum Önce Galatasaray, sonra Barcelona...

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