×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Zimbru hocası Popescu'dan Fenerbahçe itirafı: Oyuncuları kıyaslamanın bir anlamı yok

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Zimbru#Lilian Popescu
Zimbru hocası Popescudan Fenerbahçe itirafı: Oyuncuları kıyaslamanın bir anlamı yok
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 00:03

Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu, 5-0 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası, iki takım arasında farklar olduğunu söyleyerek geliştirmeleri gereken yönler olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Zimbru Chisinau’yu 5-0 mağlup etti. Moldova ekibi Zimbru’nun Teknik Direktörü Lilian Popescu, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç içerisinde çok fazla hata yaptıklarını vurgulayan Popescu, “Bu tip bir sonuçtan sonra konuşmak oldukça zor. Bizim için değeri biçilemez bir deneyim oldu. İlk 15 dakikada iki tane hızlı topu maalesef kaçırdık. Hislerle alakalıdır, tamamının uluslararası arenada deneyimi yoktu. Fenerbahçe ile aramızda çok ciddi fark var. İmkan ve bütçe farkı var. Buraya gerçek bir mücadele vermek için geldik. Bunun zor olacağını biliyorduk ancak bunun için geldik. Bunlardan iyi sonuç çıkaracağımızı düşünüyorum. Oyuncuları kıyaslamanın bir anlamı yok, fiziki açıdan da üstünlük sergiliyorlar. Yine de bizim geliştirmemiz gereken yönümüz var. Önemli olan bu tür sonuçlardan doğru sonuçlar çıkarabilmek” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Zimbru#Lilian Popescu

BAKMADAN GEÇME!