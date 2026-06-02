Zidane, İstanbul devine! Tarihi sunum yapıldı

Önder Özen’i futbol direktörlüğü görevine getirdikten sonra hoca arayışlarına başlayan ve şu ana kadar pek çok yabancı isimle görüşen Beşiktaş, henüz bu konuda mesafe alamadı. Farklı isimler üzerinden çalışmalar devam ederken, Siyah Beyazlılar’ın çılgın planı ortaya çıktı...

2021'DEN BERİ BOŞTA

Beşiktaş, Zinedine Zidane için nabız yokluyor. Real Madrid’te üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 53 yaşındaki teknik adam, 2021’den bu yana takım çalıştırmıyor.

PROJE SUNULDU

Kara Kartal’ın, aracılar vasıtasıyla Fransız efsaneye bir proje sunduğu öğrenildi. Zinade’ın da ilk etapta bu projeye soğuk bakmadığı belirtildi. Fakat transfer bütçesi ve kurulacak kadronun potansiyeliyle alakalı daha net bilgiler istediği de kulislerde konuşuluyor.

BÜTÇE TOPLANTISI

Siyah Beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde Fransız teknik adama kulübün gelecek vizyonunu, yeni sezon yapılanmasını ve bütçe planlamasını içeren kapsamlı bir toplantı yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Zidane cephesinin yıllık ücret beklentisi ve talepleri masaya yatırıldıktan sonra resmi adımların hızlandırılması bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklar, bu transfer hamlesinin sadece Beşiktaş değil, Türk futbol tarihi için de yüzyılın projelerinden biri olacağı görüşünde birleşiyor. Zidane’la yakın zamanda yüz yüze bir toplantı yapılması planlanıyor.