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Zico’dan Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi itirafı! 'Şampiyon olmazsam kovuyordu'

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#Zico#Aziz Yıldırım#Fenerbahçe
Zico’dan Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi itirafı Şampiyon olmazsam kovuyordu
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 10:48

Fenerbahçe’nin unutulmaz teknik direktörlerinden Arthur Zico, Brezilya basınına konuştu. Sarı lacivertlilerin eski hocası, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin, Brezilya’daki derbilerden daha ateşli olduğunu ifade ederken, Aziz Yıldırım ile olan anısını da anlattı.

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Fenerbahçe ile hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final sevinci yaşayan Arthur Zico, sarı lacivertli dönemde geçirdiği zamanlara dair konuştu.

Zico katıldığı programda, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden övgü dolu sözlerle bahsederken, Aziz Yıldırım ile arasında geçen diyaloğu da açıkladı.

Zico’dan Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi itirafı Şampiyon olmazsam kovuyordu


“DÜNYANIN EN ÇILGIN DERBİSİNE ŞAHİT OLDUM”

Zico, Fenerbahçe taraftarından övgü dolu sözlerle bahsederken Galatasaray derbisine de ilişkin, “En çılgın taraftarlar Fenerbahçe’deydi. Dünyanın en çılgın derbisine şahit oldum, Fenerbahçe-Galatasaray. Onlar gerçekten fanatikler. Flamengo-Vasco derbisinden de daha ateşli geçiyor. Brezilya’nın en büyük rekabeti Gremio-Internacional'den de daha yoğun ve sert geçiyor.” Dedi.

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“ŞAMPİYON OLAMAZSAM KOVUYORDU”

Brezilyalı efsane konuşmasının devamında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ile olan diyaloğunu anlatırken, “Türkiye zordu! Derbileri kazandığım ve Fenerbahçe’nin 100. yılında şampiyon olduğum için çok mutluydum. Her maçı kazanmak zorundaydım. Başkan sözleşmeme, şampiyon olamazsam beni kovacağı maddesini koymuştu. Ben de ‘Sen maddeyi koyabilirsin, şampiyon olacağız’ dedim. Bir yıl daha bana katlanmak zorunda kaldı.” İfadelerini kullandı.

 

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