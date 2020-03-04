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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2020 - 19:39,Son Güncelleme:/

Zico, Felipe Melo, Diego ve Luciano aynı yerde...

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Türkiye'den de yakından tanıdığımız Zico, Felipe Melo, Diego ve Fabio Luciano bundan böyle aynı yerde buluşuyor...

Brezilya’nın köklü ekiplerinden Flamengo artik Dugout’ta! Bundan böyle Zico, Felipe Melo, Diego ve Fabio Luciano gibi tanıdık oyuncuların Flamengo günlerinden özel anlarına Dugout kalitesiyle ulaşabilirsiniz.

Libertadores Kupası'nın son şampiyonu Flamengo'nun videoları artık burada...

Zico, Felipe Melo, Diego ve Luciano aynı yerde...

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