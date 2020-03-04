Zico, Felipe Melo, Diego ve Luciano aynı yerde...

Brezilya’nın köklü ekiplerinden Flamengo artik Dugout’ta! Bundan böyle Zico, Felipe Melo, Diego ve Fabio Luciano gibi tanıdık oyuncuların Flamengo günlerinden özel anlarına Dugout kalitesiyle ulaşabilirsiniz.

Libertadores Kupası'nın son şampiyonu Flamengo'nun videoları artık burada...