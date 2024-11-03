×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriTenis Haberleri

Zeynep Sönmez'den büyük başarı

Güncelleme Tarihi:

#Tenis#Alina Korneeva#Zeynep Sönmez
Zeynep Sönmezden büyük başarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 22:26

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus Alina Korneeva'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Haberin Devamı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus Alina Korneeva'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Zeynep Sönmez, organizasyonun yarı finalinde Rus Alina Korneeva ile karşılaştı.

Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Zeynep Sönmez, profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında adını finale yazdırdı.

22 yaşındaki Zeynep, ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tenis#Alina Korneeva#Zeynep Sönmez

BAKMADAN GEÇME!