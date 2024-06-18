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Zeynep Sönmez WTA 500 Turnuvası'nda bir ilki yaşadı

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#Zeynep Sönmez#WTA 500 Turnuvası#Tenis
Zeynep Sönmez WTA 500 Turnuvasında bir ilki yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 00:29

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya’da düzenlenen WTA 500 turnuvası’nda dünya 58 numarası Arantxa Rus’u yenerek bir WTA 500 turnuvasında ilk kez ikinci tura yükseldi.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de çim kortta gerçekleşen ve ana tablosunda Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina gibi dünya tenisinin ilk 10 sıralamasından birçok ismin yer aldığı organizasyona elemelerden dahil olan temsilcimiz Zeynep Sönmez elemelerin ilk turunda dünya 27 numarası Dayana Yastremska’yı, elemelerin ikinci turunda dünya 99 numarası Emina Bektas’ı mağlup ederek ana tabloya yükselmişti. Sönmez’in ana tablo ilk turda rakibi şanslı kaybeden, dünya 58 numarası Arantxa Rus oldu. 1 saat 43 dakika süren karşılaşmada Hollandalı Arantxa Rus’u 3-6, 6-2, 6-1 mağlup eden Zeynep ikinci tura adını yazdırdı.

Zeynep’in ikinci turda rakibi Maria Sakkari-Victoria Azarenka maçının galibi olacak. Zeynep’in ikinci tur maçı 19 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek.

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#Zeynep Sönmez#WTA 500 Turnuvası#Tenis

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