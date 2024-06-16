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Zeynep Sönmez, WTA 500 turnuvasında ana tabloya yükseldi

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#Tenis#Zeynep Sönmez#WTA 500
Zeynep Sönmez, WTA 500 turnuvasında ana tabloya yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 17:03

Almanya’da düzenlenen WTA 500 turnuvası Ecotrans Ladies Open’da milli tenisçi Zeynep Sönmez adını ana tabloya yazdırmayı başardı.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de çim kortta gerçekleşen ve ana tablosunda Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina gibi dünya tenisinin ilk 10 sıralamasından birçok ismin yer aldığı organizasyonda elemelerde mücadele eden Zeynep Sönmez ilk eleme turunda dünya 27 numarası Dayana Yastremska’yı mağlup ederek elemelerin ikinci turuna yükselmişti.

Sönmez’in elemelerin ikinci turunda rakibi Emina Bektas oldu.

2 saat 26 dakika süren karşılaşmada Sönmez, Bektas’ı 7-6, 2-6, 6-3 yenerek kariyerinde ikinci kez WTA 500 turnuvasında ana tabloya yükseldi.

Klasmanın 154 numarasında bulunan Zeynep Sönmez’in ana tablo ilk turda muhtemel rakipleri dünya 6 numarası Marketa Vondrousova, dünya 10 numarası Ons Jabeur, dünya 15 numarası Liudmila Samsonova, dünya 18 numarası Emma Navarro, dünya 22 numarası Caroline Garcia, dünya 24 numarası Anna Kalinskaya.

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#Tenis#Zeynep Sönmez#WTA 500

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