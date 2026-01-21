Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor! Avustralya Açık'ta yeni rekor

Haberin Devamı

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur maçında dünya 74 numarası Bondar ile karşılaştı.

7. kortta oynanan ve toplam 1 saat 30 dakika süren mücadelede Zeynep Sönmez rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

TARİHE GEÇTİ!

23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Rakibinin 4 kez servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağlarken, 20 basit hatayla maçı tamamladı.

RAKİP PUTINSEVA!

Sönmez, üçüncü tur mücadelesinde dünya 94 numarası Kazak raket Yulia Putintseva ile karşılaşacak.

Haberin Devamı

Sönmez ile Putintseva arasındaki 3. tur maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

23 yaşındaki Sönmez, karşılaşmayı kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.