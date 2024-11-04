Zeynep Sönmez: Kelebeği incitmekten korkan savaşçı

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Maç boyunca cesaretini, gücünü ve zekasını konuşturan, her vuruşta hedefe bir adım daha yaklaşmanın sevinciyle dolup taşan, gözlerindeki zafer parıltısını bir kez olsun yitirmeyen 22 yaşındaki milli sporcumuz, rakibine yalnızca 3 oyun verdiği karşılaşmada epik bir başarıya imza attı.

İlk setin dördüncü oyunundan itibaren hakimiyeti eline alan Zeynep, üst üste 3 ace aldığı oyunda durumu 2-2'ye getirdi.

Ann Li'nin basit hatalar yaptığın beşinci oyunda servis kırarak öne geçen milli tenisçimiz, birçok kez geriye düştüğü altıncı oyunda ise kararlılık sergileyerek galip çıktı ve 4-2 öne geçti.

"KELEBEK ETKİSİ"

İlk setin altıncı oyununda yanı başına konan kelebeğin zarar görmesini istemeyen Zeynep, eline aldığı kelebeği oyun alanın dışına bırakırken ince düşüncesiyle seyircilerden büyük alkış aldı.

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RAKİBİNİN DİRENCİNİ KIRDI

Büyük çekişmeye sahne olan, direncin sınandığı, her iki tenisçinin de büyük efor sarf ettiği yedinci oyunu kazanarak rakibi Ann Li'nin gardını düşüren Zeynep, ABD'linin basit hatalarla geriye düştüğü sekizinci oyunu da alarak ilk seti 6-2 kazandı.

SIK SIK NOT DEFRERİNE BAKTI

İkinci setin yalnızca ilk oyununu kaybeden başarılı tenisçimiz, kalan bölümü forse ederken bir an olsun disiplin ve ciddiyetinden ödün vermedi.

Öyle ki oyun aralarında defterini eline alan Zeynep Sönmez, rakibine dair aldığı notları gözden geçirerek konsantrasyonunu gözler önüne serdi.

ÇAĞLA'DAN SONRA 2. TÜRK

İkinci seti 6-1'le kazanarak büyük bir üstünlük kuran milli tenisçimiz, kariyerinin WTA seviyesindeki ilk kupasını Meksika'da kazandı ve Çağla Büyükakçay'dan sonra bu başarıya ulaşan ikinci Türk tenisçi oldu.

8 SAATTE İKİ MAÇ OYNADI

Çeyrek finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Renata Zarazua'yı, yarı finalde ATF sıralamasında 1 numaraya yükselen Alina Korneeva'yı, finalde de ABD'li Ann Li'yi mağlup eden Zeynep Sönmez, üstelik bu başarıyı 8 saat içinde yarı final ve final maçlarını oynayarak elde etti.

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Yıllardır verdiği emeğe karşılık bulmanın mutluluğuyla zafer sonrası sevinç gözyaşları döken milli sporcumuz, Kadınlar Tenis Turnuvası (WTA) sıralamasında ilk 100'e de merhaba dedi.