Zeynep Sönmez: 'Hayallerimden uzak olmadığımı gördüm!'

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Wimbledon 2025, Türk tenisi için bir milat oldu. Zeynep Sönmez, turnuva tarihinde 3. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olarak tarih yazdı. Ancak onun bu başarısı yalnızca istatistiklere değil, aynı zamanda bir hayale, bir yolculuğa ve azme dair derin bir hikâyeye dayanıyor. Sporcumuzun maçın ardından yaptığı açıklamalar, hem kortta gösterdiği direncin hem de insan olarak taşıdığı olgunluğun izlerini taşıyordu.

“Benim için çok özel bir Wimbledon oldu” diyen Sönmez turnuva boyunca gösterdiği performansı samimiyetle değerlendirerek “Üçüncü turdaki rakibim Aleksandrova kritik anlarda daha iyi oynadı. Daha tecrübeli bir oyuncuydu. Eksiklerimi görmüş oldum ama aynı zamanda potansiyelimi ve ne yapabileceğimi de gördüm. İlk 20 oyuncusuna karşı nasıl oynamam gerektiğini deneyimledim” diye konuştu.

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Türkiye'yi gurura boğan Zeynep Sönmez, üçüncü tur maçı sonrası Aynur Tattersall’ın sorularını yanıtladı.



PES ETMEDEN DiRENDiM

Geldiği noktanın Türkiye için güzel bir başarı olduğunu ancak dünyada tenis perspektifinden bakıldığında halen yolun başında olduğunu kaydeden milli sporcumuz “Yoluma devam edeceğim. İyi üç maç oynadım, pes etmeden direndim. Bu beni mutlu etti. Kendime büyük hedefler koymuyorum. Hedefim, dünümden daha iyi olmak” dedi. · WiMBLEDON’daki başarısının gelecek için büyük hayallerinin işareti olduğunu kaydeden sporcumuz şöyle devam etti: “Grand Slam çeyrek finalleri, finaller… Neden olmasın? Hedeflerime, hayallerime çok uzak olmadığımı, adım adım gidersem yakın olduğumu hissettim. Umarım bu başarılar, tenisin Türkiye’de daha çok sevilmesine vesile olur.”

SPORCULARIMIZ BİZİM DİPLOMATLARIMIZ GİBİ

Zeynep'in Ekaterina Aleksandrova ile oynadığı tarihi karşılaşmayı izleyenler arasında Türkiye’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Koray Ertaş ile eşi Sevcan Ertaş vardı. Koray Ertaş, Zeynep’in Türk sporu adına da bir milat yarattığını ifade etti. Karşılaşma sonrası Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Büyükelçi Ertaş “Sporcularımız dünyanın her yerinde bizim temsilcilerimiz, diplomatlarımız gibidir. Onlara her alanda büyük destek vermeliyiz. Sporun tüm branşlarında bu desteği artırmaya davet ediyorum” dedi.

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ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK

Milli sporcumuzun başarısıyla birlikte artık Türk tenisinin dünya sahnesinde daha güçlü yer alacağına inandığını belirten Ertaş “Wimbledon’da şeytanın bacağını kırdık. Önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir mevcudiyet sağlayacağımıza inanıyorum” sözleriyle hem sporculara hem yöneticilere umut dolu bir vizyon sundu. Koray Ertaş, Londra’daki Türk toplumunun desteğine işaret ederek “Vatandaşlarımız, Zeynep’i yalnız bırakmadı” dedi.

ÖNEMLi OLAN KEYiF ALMASI

Zeynep Sönmez’in Wimbledon’daki maçlarını takip eden annesi Esra Özdoğan, kızıyla gurur duyduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Önemli olan Zeynep’in oyununun ve kendisinin gelişmesi, bir sonraki maça daha güçlü çıkması. Onun sahada keyif alması benim için en kıymetli."

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