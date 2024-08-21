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Zeynep Sönmez, Amerika Açık ana tablosuna bir maç uzaklıkta!

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#Amerika Açık#Zeynep Sönmez#Tenis
Zeynep Sönmez, Amerika Açık ana tablosuna bir maç uzaklıkta
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 20:35

Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerde İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yenerek ana tabloya yükselebilmek için son tura kaldı.

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Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta ana tabloya kalmayı başaran dünya 152 numarası Zeynep Sönmez, elemelerin ikinci turunda dünya 206 numarası Teichmann'la karşılaştı.

İlk seti 7-5 kazanan Zeynep, ikinci seti rahat bir şekilde 6-0 aldı ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak tur atladı.

Avustralya Açık ve Wimbledon'a elemelerin son turunda veda eden 22 yaşındaki milli sporcu, ABD Açık'ın ana tablosuna kalabilmek için elemelerin 2 numaralı seribaşı ismi ve dünya 101 numarası Rus tenisçi Aliaksandra Sasnovich'le yarın karşı karşıya gelecek.

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#Amerika Açık#Zeynep Sönmez#Tenis

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