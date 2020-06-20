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Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 13:27,Son Güncelleme:

Zeynep Öykü Kalbisağde, Bellona Kayseri'de

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Zeynep Öykü Kalbisağde, Bellona Kayseri'de
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Zeynep Öykü Kalbisağde'yi kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, son olarak Adana Basketbol'da forma giyen 20 yaşındaki Kalbisağde'yle sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından transferle ilgili, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Zeynep Öykü Kalbisağde ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoşgeldin diyor ve başarılar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.

Zeynep Öykü Kalbisağde, Bellona Kayseride

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