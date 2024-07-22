Zenit'ten Wendel açıklaması! Galatasaray...

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Galatasaray'ın orta saha transfer listesinin ilk sırasında olan Wendel için Rusya'dan açıklama geldi.

Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Rus basınına yaptığı açıklamada; 'Wendel'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddiaları doğru değil. Wendel, Zenit'in oyuncusu' dedi.

HATİPOĞLU: GALATASARAY'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Galatasaray yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, dün transfer gündemiyle ilgili yaptığı açıklamada Wendel hakkında şunları söylemişti:

Wendel kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Kadroya katmak için çalışmalar yaptığımız bir oyuncu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor ancak oynamış olduğu kulüp en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor, biz burada ısrarcıyız. Süreçte negatif bir durum yok. Bu kadar iyi oyuncuları takımları da bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu zor süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz.

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