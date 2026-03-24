Zenit'ten Jhon Duran için Fenerbahçe ve Galatasaray yalanlaması!

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran, Zenit'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz gün Kolombiyalı oyuncunun söylediği iddia edilen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri çok konuşulmuştu.

Jhon Duran'ın söylediği iddia edilen sözler şu şekildeydi: “Fenerbahçe amatörce yönetiliyordu. Tek odak noktaları Galatasaray’ı yenmekti. Süper Kupayı kazandıklarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi kutlama yaptılar. Ben de kutluyormuş gibi davrandım."

Zenit'ten o sözlerle ilgili yalanlama geldi. Rus ekibinden yapılan açıklamada, "Hiç yaşanmadı" denilerek Duran'ın söylediği iddia edilen sözler alıntılandı.