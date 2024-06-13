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Zenit'ten Gedson Fernandes transferi için resmi açıklama

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#Transfer#Beşiktaş#Gedson Fernandes
Zenitten Gedson Fernandes transferi için resmi açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 19:47

Teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve stoperi Paulista'ya kavuşan Beşiktaş'ın gündeminde Gedson Fernandes'in ayrılığı var. Portekizli yıldız için Zenit'le anlaşıldığı yönünde çıkan iddialara Rus kulübünden en üst seviye açıklama geldi.

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Yeni teknik direktörü Giovanni van Gronckhorst ve Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta en çok dikkat çeken konu Gedson Fernandes'in ayrılığı.

ZENIT İLE ANLAŞILDI İDDİASI

Son günlerde çıkan haberlerde Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'in transferi konusunda Rus ekibi Zenit ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtiliyordu. Haberlerde Gedson'un bonservisinin yarısına sahip olan Siyah-beyazlı kulübün yaklaşık 10 milyon euroyu kasasına koyacağı ifade ediliyordu.

Zenit ile görüşen Gedson'un da yıllık 3 milyon eurodan 4 yıllık sözleşmeye evet dediği iddia edilmişti.

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ZENIT BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tüm bu iddiaların aktörü olan Zenit'te başkan Alexander Medvedev, Rus basınına yaptığı açıklamada; "Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i alacağımız yönündeki iddialar boş bir spekülasyondan ibaret." dedi.

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#Transfer#Beşiktaş#Gedson Fernandes

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