Zenit'ten Galatasaray taraftarına cevap! Wendel maçta yıldızlaşınca...

Haberin Devamı

Galatasaray'ın orta saha transferinde liste başı olan Wendel, Zenit formasıyla sezona harika başladı. Rusya Süper Kupa maçında Krasnodar'ı 4-2 yenerek kupayı kazanan Zenit'te iki asist yapan Wendel, dün akşam ligin ilk haftasında 4-0 kazanılan Krylya Sovetov maçında da yine iki asist yaptı.

ZENIT HESABINDAN GALATASARAY TARAFTARINA WENDEL CEVABI

Zenit'in İngilizce sosyal medya hesabına 'Wendel'i bize verin' yazan bir Galatasaray taraftarına verdiği cevap dikkat çekti.

Zenit, Galatasaray taraftarının tweetini alıntılayarak 'Talep üzerine Wendel fotoğrafı' yanıtını verdi ve Brezilyalı futbolcuğun maçtan fotoğrafını paylaştı.

Haberin Devamı