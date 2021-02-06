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GeriFutbol Zenit'ten Fenerbahçe'ye Mesut Özil paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Zenit'ten Fenerbahçe'ye Mesut Özil paylaşımı

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Zenit'ten Fenerbahçe'ye Mesut Özil paylaşımı
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Zenit'i 92-84 mağlup ederken üst üste 9. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından Rus ekibinden sarı lacivertli takıma Mesut Özil paylaşımı geldi.

Fenerbahçe'nni Mesut Özil transferinin yankıları Avrupa'da devam ediyor. THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Zenit'i 92-84 mağlup ederek son haftalardaki yüksek formunu sürdürdürdü ve üst üste 9. galibiyetini aldı.

Maçın ardından Zenit'in basketbol takımının Twitter hesabı ilginç bir paylaşımda bulundu.

RUS EKİBİNDEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Rus ekibinin Twitter hesabı, Türkçe ''Playofflarda görüşürüz'' derken Mesut Özil gif'i kullandı.

MESUT TWEETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Zenit, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının hemen ardından yaptığı paylaşımda ''Mesut Özil Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp'' şeklinde bir paylaşım yapmış, ancak gelen tepkilerin ardından bu paylaşımı silmişti.

 

Zenitten Fenerbahçeye Mesut Özil paylaşımı

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