Zenit Teknik Direktörü Semak: 'Fenerbahçe bu sezon şampiyon olabilir'

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Hazırlık maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Zenit'te teknik direktör Sergey Semak, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Semak'ın sözleri;

Fenerbahçe'nin stadındaki atmosfer bana Şampiyonlar Ligi'ni hatırlattı.

ŞAMPİYON OLABİLİRLER

Fenerbahçe'nin son maçlarını izledim. Galatasaray ile aralarında puan olarak fazla fark yok. Kalite ve oyun gücü olarak şampiyon olabilecek kapasiteye sahip. Bu sezon şampiyon olabilirler. Avrupa Ligi'nde Sevilla maçında çok iyi görünüyordu takım