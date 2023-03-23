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Zenit Teknik Direktörü Semak: 'Fenerbahçe bu sezon şampiyon olabilir'

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#Fenerbahçe#Zenit#Semak
Zenit Teknik Direktörü Semak: Fenerbahçe bu sezon şampiyon olabilir
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 22:40

Zenit Teknik Direktörü Semak, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Hazırlık maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Zenit'te teknik direktör Sergey Semak, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Semak'ın sözleri;

Fenerbahçe'nin stadındaki atmosfer bana Şampiyonlar Ligi'ni hatırlattı.

ŞAMPİYON OLABİLİRLER

Fenerbahçe'nin son maçlarını izledim. Galatasaray ile aralarında puan olarak fazla fark yok. Kalite ve oyun gücü olarak şampiyon olabilecek kapasiteye sahip. Bu sezon şampiyon olabilirler. Avrupa Ligi'nde Sevilla maçında çok iyi görünüyordu takım

Gözden KaçmasınFenerbahçe 2-2 Zenit (Hazırlık maçı)Fenerbahçe 2-2 Zenit (Hazırlık maçı)Haberi görüntüle

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#Fenerbahçe#Zenit#Semak

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