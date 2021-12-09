Zenit St. Petersburg Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de bu sezon oynadığı 13 maçta dört galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko, son EuroLeague karşılaşmasında 2 Aralık Perşembe günü konuk ettiği AS Monaco’yu 96-86 ile geçti. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 20 sayı, 10 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ile 32 verimlilik puanına erişti. Marko Guduric, tamamı ikinci yarıda olmak kaydıyla 18 sayı bulurken, Nando De Colo da 15 sayıya ulaştı. De Colo, bu maçta elde ettiği 14 verimlilik puanı ile EuroLeague tarihinin bu istatistik alanında lideri oldu. Pierria Henry de mücadeleye 13 sayı, 6 ribaund, 6 asist, 5 top çalma ile dikkat çeken istatistiklere imza attı.

ZENİT ST. PETERSBURG FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Zenit St. Petersburg’a konuk oluyor. 9 Aralık Perşembe günü (bu akşam) TSİ 20.00’da Sibur Arena’da oynanacak bu mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Gytis Vilius (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.