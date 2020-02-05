Zenit Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında bu akşam Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Zenit Fenerbahçe Beko maçı hakkında tüm ayrıntılar...

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında Zenit ile Fenerbahçe Beko, St. Petersburg kentinde Yubileyny Spor Sarayı'nda saat 20.00'de karşılaşacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

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CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki son 6 maçının 5'ini kazandı.

- Yunanistan'da Olympiakos'u, İspanya'da Saski Baskonia'yı, Almanya'da ALBA Berlin'i deviren Fenerbahçe Beko'da hedef; Rusya'da da Zenit'i devirip deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmek...

- İç sahada bu sezon 11 Euroleague maçına çıkan Zenit, bunlardan sadece 3'ünü kazanabildi.

Hava atışıyla birlikte aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Son 6 maçının 5'ini kazanarak yükselişe geçen ve play-off sınırıyla arasında sadece 1 galibiyet bulunan sarı-lacivertliler, 10 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

Zenit ise 7 galibiyetle 18 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki maçta Zenit, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda son saniye basketiyle 84-81 galip gelmişti.

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına Zenit karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 531 karşılaşmada 305 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 329 maçın 194'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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