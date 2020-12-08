Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez grup sonuncusu olan Zenit, Dortmund'u mağlup etmeyi başarsa bile turnuva tarihinde en az puan topladığı sezonu yaşayacak. Şampiyonlar Ligi gruplarının son haftalarında çıktığı yedi maçın sadece birini kazanabilen Zenit, tek galibiyetini 2012/13'te Milan karşısında aldı. Dortmund, Ekim 2016'dan bu yana ilk kez üst üste iki Şampiyonlar Ligi maçından galip ayrılmak için sahaya çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi gruplarının son haftalarında çıktığı son iki maçı kazanan Dortmund, turnuva tarihinde üç maçlık bir seri yakalayamadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az isabetli şut çeken takım olan Zenit, çıktığı beş karşılaşmanın ikisini isabetli şut çekemeden tamamlamıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan üç oyuncudan biri olan Erling Haaland, turnuva kariyerindde çıktığı 12 maçın sadece ikisinde fileleri havalandıramadı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda en fazla isabetli şut çeken oyuncu Dortmund forveti Erling Haalnd. Norveçli golcü, bu sezon en az 100 kez topla buluşan isimler arasında bu buluşmaların en büyük bölümünü rakip ceza sahasında gerçekleştiren oyuncu konumunda.

Zenit Dortmund maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Zenit Dortmund maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak.