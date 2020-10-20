Zenit’in Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcilerine rakip olduğu son dört karşılaşmayı da ev sahipleri kazanırken; Rus ekibi önce Anderlecht, ardından da Gent'i mağlup etti.

2002/03 Şampiyonlar Ligi gruplarından bu yana ilk kez bir Rus takımıyla karşılaşacak olan Club Brugge; o sezon Lokomotif Moskova ile evinde 0-0 berabere kaldı, deplasmandan 2-0'lık yenilgiyle döndü. İç sahada çıktığı son yedi Şampiyonlar Ligi grup maçının altısını kazanan Zenit, son 14 karşılaşmada sadece iki yenilgi aldı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde sekizinci kez boy göstermeye hazırlanan Club Brugge, henüz gruptan çıkmayı başaramayan takımlar arasında en fazla kez turnuvaya katılan üç ekipten biri konumunda. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği yedi sezonda sırasıyla gruptan çıkan ve çıkamayan Zenit, geçen sezonu grup sonuncusu olarak tamamlayıp elenmişti. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 20 maçın sadece birini kazanan Club Brugge, tek galibiyetini Monaco'yu yenerek aldı.

Zenit formasıyla çıktığı son 12 Şampiyonlar Ligi grup maçında 11 gole katkı sağlayan Artem Dzyuba, diğer bir Belçika ekibi olan Gent'e karşı oynadığı iki karşılaşmada da fileleri havalandırmıştı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 40 maça çıkan takımlar arasında Steaua Bükreş, Dinamo Zagreb ve Anderlecht'in ardından en düşük galibiyet yüzdesine sahip ekip Club Brugge.

Geçen sezon Club Brugge formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şut çeken ve bu şutlarda isabet bulan oyuncu olan Emmanuel Dennis, aynı zamanda takımı adına en fazla gole doğrudan katkı sağlayan isimdi.

Zenit Club Brugge maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Zenit Club Brugge maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.