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Spor Arena
Haber Giriş: 21.01.2021 - 19:14 | Son Güncelleme:

Zenit Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Temsilcimiz Rusya deplasmanında!

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Zenit Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Temsilcimiz Rusya deplasmanında!
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Zenit Anadolu Efes maçı için geri sayım devam ediyor. THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Rusya ekibi Zenit'e konuk olacak olan temsilcimiz Anadolu Efes rakibini mağlup etmek için ciddi performans sergileyecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Rus ekibi, 73-69'luk skorla kazanmıştı. Gözler şimdi bu akşamki Zenit Anadolu Efes maçında olacak. Peki, Zenit Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte, Zenit Anadolu Efes maçı saat ve kanal bilgisiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında bu akşam deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik müsabakaya kısa bir süre kala, maçın saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. Peki, Zenit Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Zenit ile Anadolu Efes arasınaki maç bu akşam Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Ligde iki maçı eksik olan Zenit ise 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 707. MAÇ

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 706 karşılaşmada 399 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 459. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 458 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

Zenit Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak Temsilcimiz Rusya deplasmanında

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