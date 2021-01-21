Zenit Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Temsilcimiz Rusya deplasmanında!

Rusya ekibi Zenit ile temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Rus ekibi, 73-69'luk skorla kazanmıştı. Gözler şimdi bu akşamki müsabakada. İşte, Zenit Anadolu Efes maçında son gelişmeler...

Zenit ile Anadolu Efes arasınaki maç bu akşam Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Ligde iki maçı eksik olan Zenit ise 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 707. MAÇ

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 706 karşılaşmada 399 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 459. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 458 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.