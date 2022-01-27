Canlı | Zenit Anadolu Efes maçı

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Zenit ile Anadolu Efes, Euroleague'in 23. haftasında karşı karşıya geliyor.

İkinci çeyrek oynanıyor

Zenit: 37

Anadolu Efes: 36

THY Eurolegue'in 23. haftasında Anadolu Efes deplasmanda TSİ 20.00'de başlayan maçta Zenit Saint Petersburg ile karşılaşıyor. Mücadele BeIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 748. maçına çıktı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 747 mücadelede 425 galibiyet ve 322 yenilgi aldı. Euroleague'de ise 499 karşılaşmaya çıkan Efes, 268 galibiyet ve 231 mağlubiyet yaşadı.

Ligde Anadolu Efes, 82.0 sayı, 33.2 ribaund ve 16.8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Zenit ise 74.0 sayı, 34.5 ribaund ve 15.1 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Micic 16.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Rus takımında ise Loyd 13.2 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.