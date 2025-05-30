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Zenit açıkladı: Mimovic, Fenerbahçe'ye dönüyor!

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#Transfer#Fenerbahçe#Ognjen Mimovic
Zenit açıkladı: Mimovic, Fenerbahçeye dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 12:08

Zenit, Ognjen Mimovic'in kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve 20 yaşındaki sağ bekin Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı.

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Fenerbahçe, devre arasında 6.7 milyon euro karşılığında Kızılyıldız'dan transfer ettiği Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'i, Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin son anda iptal olması ve yabancı kontenjanında yer açılamaması nedeniyle Rus ekibi Zenit'e kiralık olarak göndermişti.

Zenit, 21 yaşındaki sağ bekin kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve Fenerbahçe'ye döneceğini açıkladı.

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Rus kulübünden yapılan açıklamada, "Zenit ile Fenerbahçe arasındaki kiralama anlaşması sona erdi, Mimovic kulübüne geri dönecek. Zenit kulübü, Ognjen Mimovic'e teşekkür ediyor ve gelecekteki kariyerinde ona bol şans diliyor!" ifadeleri kullanıldı.

YALNIZCA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Rus ekibinde geçirdiği 3.5 aylık süre zarfında yalnızca 6 maçta forma giyen ve toplamda 242 dakika şans bulan Mimovic, 1 sarı kart gördü.

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Mimovic'in Fenerbahçe ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Ognjen Mimovic

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