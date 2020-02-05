Zenit 68-73 Fenerbahçe Beko
THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Rusya'da Zenit'i mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.
THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında Zenit'e konuk oldu. Fenerbahçe Beko, Zenit'i 73-68 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetine ulaştı.
Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle birlikte play-off yarışı verdiği Milano ile galibiyet sayısını da eşitlemiş oldu.
Bu sonuçla sarı lacivertliler ligdeki 11'inci galibiyetini elde ederken, Zenit 16'ncı mağlubiyetini yaşadı.
Avrupa Ligi'nin 24'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, 7 Şubat Cuma günü saat 20.45'te İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk edecek.
SALON: Yubileyny Sports Palace
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milan Nedovic, Uros Nikolic
ZENIT: Andrew Albicy 3, Will Thomas 13, Andrey Zubkov 2, Austin Hollins 16, Vladislav Trushkin 3, Gustavo Ayon 16, Tim Abromaitis 10, Evgeny Voronov 5, Anton Ponkrashov
FENERBAHÇE BEKO: Derrick Williams 9, Nando De Colo 6, Jan Vesely 11, Kostas Sloukas 12, Nikola Kalinic 3, Leo Westermann 13, Luigi Datome 11,
Malcolm Thomas 6, James Nunnally 2
1'İNCİ PERİYOT: 15-19
İLK YARI: 32-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-54
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