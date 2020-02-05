Zenit 68-73 Fenerbahçe Beko

THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında Zenit'e konuk oldu. Fenerbahçe Beko, Zenit'i 73-68 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle birlikte play-off yarışı verdiği Milano ile galibiyet sayısını da eşitlemiş oldu.

Bu sonuçla sarı lacivertliler ligdeki 11'inci galibiyetini elde ederken, Zenit 16'ncı mağlubiyetini yaşadı.

Avrupa Ligi'nin 24'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, 7 Şubat Cuma günü saat 20.45'te İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk edecek.

SALON: Yubileyny Sports Palace

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milan Nedovic, Uros Nikolic

ZENIT: Andrew Albicy 3, Will Thomas 13, Andrey Zubkov 2, Austin Hollins 16, Vladislav Trushkin 3, Gustavo Ayon 16, Tim Abromaitis 10, Evgeny Voronov 5, Anton Ponkrashov

FENERBAHÇE BEKO: Derrick Williams 9, Nando De Colo 6, Jan Vesely 11, Kostas Sloukas 12, Nikola Kalinic 3, Leo Westermann 13, Luigi Datome 11,

Malcolm Thomas 6, James Nunnally 2

1'İNCİ PERİYOT: 15-19

İLK YARI: 32-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-54





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