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Futbol
Haber Giriş: 04.11.2020 - 20:52 | Son Güncelleme:

Zenit 1-1 Lazio maçı

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Zenit 1-1 Lazio maçı
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Şampiyonlar Ligi'nde Zenit ile Lazio, Rusya'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Zenit, Şampiyonlar Ligi2nde 3. hafta maçlarında sahasında Lazio'yu konuk etti. Vedat Muriqi'nin ilk 11'de başladığı karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Zenit'in golü 32. dakikada Erokhin'den geldi. Lazio ise 82. dakikada Caicedo ile skoru eşitledi.

Lazio'da Vedat Muriqi 59 dakika sahada kalırken yerini Caicedo'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Lazio'nun puanı 5 oldu. Zenit ise ilk puanını aldı.

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