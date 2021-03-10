ZeniMax Media, tamamen Microsoft’a katıldı

Xbox başkanı Phil Spencer, Xbox internet sitesinde yayımladığı blogda anlaşmaların sonlandığını ve ZeniMax Media ile Bethesda’nın alım işleminin tamamlandığını söyledi. Bu zaten herkes tarafından yakın zamanda paylaşılması beklenen bir haber olmakla birlikte bu blog gönderisinde çok önemli başka bir konuya da değindi. Gönderide ZeniMax Media’nın geliştireceği yeni oyunların olduğu ve bu oyunların bazılarının Xbox’a özel olacağı bilgisi paylaşıldı. Gönderide “Artık her şey resmi olduğuna göre sizlere daha fazla oyun sunabileceğimizin garantisini verebilirim.”

“Bethesda ile birlikte kimi sadece Xbox ve PC oyuncuları için özel geliştirilen oyunları deneyimlemek için en uygun platformlar PC, Xbox ve Game Pass olacak.”

Ayrıca bu olayı kutlamak için önümüzdeki haftalarda Xbox Game Pass’e daha fazla Bethesda oyununun geleceği duyuruldu. Detaylar ise daha sonra paylaşılacak.

Anlaşmaya göre Microsoft artık Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog ve Roundhouse Studios’un sahibi.

Bu stüdyolar The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey and Quake gibi dev oyunların geliştiricisi.