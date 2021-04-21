Zenginler bu kez kaybediyor!

Spor Arena / Koray DURKAL - Futbol dünyasını sarsan ‘Avrupa Süper Ligi’ başlamadan sona eriyor. Avrupa’nın en zengin kulüplerinden 12’sinin ‘daha fazla para kazanmak’ amacıyla geliştirdiği proje ilk firelerini dün gece verdi... 6 İngiliz kulübünün tamamı yeni oluşumdan çekildiklerini açıkladı. Bu durumda Avrupa Süper Ligi’nin organize edilmesi iyice tehlikeye girdi. İngilizler içinde çekileceğini ilk açıklayan Manchester City oldu. Spor dünyasında oluşan tepkileri dikkate alan City yönetimi, son olarak teknik direktör Pep Guardiola’nın, “Avrupa Süper Ligi’ni kuranların bu kararı nasıl aldığını açıklamalarını isterim” şeklindeki sözleri üzerine lige katılmama kararı aldı ve bunu TSİ 22.35’te tüm dünyaya ilan etti.

Barcelona özel bir madde koydurdu

Manchester City’nin ardından Chelsea, Manchester United, Liverpool, Tottenham ve Arsenal kulüpleri Twitter’dan mesaj yayımlayarak, Avrupa Süper Ligi’ne katılmayacaklarını duyurdular. İngiliz kulüpleri resmi açıklama yapmadan önce bu kararlarını, Avrupa Süper Ligi oluşumundaki diğer takımlara Zoom üzerinden yaptıkları toplantıda iletti. Söz konusu toplantıda Barcelona Başkanı Joan Laporta,

Avrupa Süper Ligi sözleşmesine özel bir madde koydurmak istediğini bildirdi. Buna göre kulüp üyelerinin onay vermemesi durumunda Katalan ekibi, yeni oluşumda yer almayacak. İngiliz kulüplerinin çekilmesinin ardından Avrupa Süper Ligi’nde İspanyol ve İtalyan takımları kaldı (Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, İnter, Milan). Bu kulüplerin ne yapacağı 1-2 gün içinde netleşecek.

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