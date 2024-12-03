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Zemin yenilendi, Sakaryaspor çıkışa geçti

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#Sakaryaspor#Trendyol 1. Lig#Boluspor
Zemin yenilendi, Sakaryaspor çıkışa geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 15:32

Trendyol 1. Lig'de bir mağlubiyet ve bir beraberliğin ardından konuk ettiği Boluspor'u 2-1 yenen Sakaryaspor, sezonun 14. haftasında dördüncü kez galip geldi.

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Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya ekibi, sonraki haftalarda Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanışan yeşil-siyahlı takım, daha sonra üst üste MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 ve Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu.

4 MAÇ SONRA KENDİ STATLARINDA OYNADILAR

Zemin bakımı nedeniyle 4 iç saha müsabakasını dışarıda oynayan Sakarya temsilcisi, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda ilk kez çıktığı maçta Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yendi.

Ligin 10. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'a 3-2 yenilen Sakaryaspor, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

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Konuk ettiği Kocaelispor'la oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan yeşil-siyahlı takım, deplasmanda Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Ligin 14. haftasında dün yapılan karşılaşmada evinde Boluspor'u 2-1'lik skorla geçen Sakaryaspor, sezondaki 4. galibiyetini elde etti.

Sakarya temsilcisi, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu topladığı 17 puanla 14. haftayı 18. sırada kapattı. Rakip ağları 18 kez havalandıran yeşil-siyahlı takım, kalesinde 20 gol gördü.

Sakaryaspor, ligin 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

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#Sakaryaspor#Trendyol 1. Lig#Boluspor

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