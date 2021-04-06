Zeljko Obradovic geri dönüyor! Böyle açıkladılar...

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe Beko'da başta EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere sayısız başarılara imza atan Zeljko Obradovic, yaklaşık bir yıllık aranın ardından basketbola geri dönmeye hazırlanıyor.

2020 yılının Haziran ayında sarı lacivertli takımla yollarını ayıran ve o günden bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Sırp antrenör, CSKA Moskova'nın gündeminde yer alıyor. Rus basınında yer alan habere göre; CSKA Moskova, baş antrenör Dimitris Itoudis'in takımdan ayrılması durumunda Zeljko Obradovic'e teklifte bulunacak.

İtalya'da yayınlanan "Backdoor Podcast" isimli yayında konuya dair gelişmeleri paylaşan kulübe yakın İtalyan gazeteci Orazio Francesco Cauchi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dimitris Itoudis ile yollar ayrılması durumunda en ciddi adayın Zeljko Obradovic olduğunu öne sürdü.

"ITOUDIS GÖNDERİLİRSE BİR NUMARALI SENARYO YERİNE OBRADOVIC'İN GEÇMESİ"

Orazio Francesco Cauchi, "Dimitris Itoudis çok talepkar bir antrenör. Bence CSKA Moskova yönetimi şu anda Itoudis'in geleceğini masaya yatırıyor ve takım için verilebilecek en doğru karar üzerine düşünüyor. Itoudis ile yola devam etmeme kararı alınması halinde yerinin doldurulması için hayata geçirilecek bir numaralı senaryo Zeljko Obradovic'in takımın başına getirilmesi olacaktır. Eğer Itoudis'i gönderiyorsanız yerine bir başka elit koç getirmek zorundasınız. Obradovic, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir yıl ara vermek istediğini söylemişti ancak CSKA Moskova'dan teklif gitmesi durumunda bunu kesinlikle değerlendirecektir. Teklifi kabul edip etmeyeceğini bilemem ancak muhakkak üzerine düşünecektir." ifadelerini kullandı.

THY EUROLEAGUE'E GERİ DÖNEBİLİR

Zeljko Obradovic, CSKA Moskova'nın başına geçmesi durumunda efsanesi olduğu THY Euroleague'e geri dönmüş olacak. Zeljko Obradovic, 2013-2020 yılları arasında 7 yıl Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. THY Euroleague'de 9 şampiyonluğu bulunan Sırp antrenör, 2017 yılında Fenerbahçe'ye de Euroleague şampiyonluğu yaşatmıştı.

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