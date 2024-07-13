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Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor hazırlık maçı canlı anlatım

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Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Trabzonspor hazırlık maçı canlı anlatım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 13:29

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan’da sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Sırp temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor ilk hazırlık maçında Szeged Csanad’ı 2-1 mağlup etmişti. Şimdi ise gözler Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçına çevrildi. Peki, Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor hazırlık maçı canlı izle bilgisi...

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Trabzonspor hazırlık maçı programı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer bugün ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Peki, Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Zeleznicar Pancevo Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

ZELEZNİCAR PANCEVO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor hazırlık maçı 13 Temmuz Cumartesi TSİ saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli olmadı. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

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