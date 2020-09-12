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Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 23:30 | Son Güncelleme:

Zeleznicar 1-3 Türk Hava Yolları

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Zeleznicar 1-3 Türk Hava Yolları
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası finali ilk maçında Sırbistan'ın Zeleznicar takımını 3-1 mağlup etti.

İki takım yarın bir kez daha karşıya gelecek ve Türk Hava Yolları maçı kazanması durumunda kupanın sahibi olacak. Zeleznicar'ın galip gelmesi halinde ise şampiyon altın set sonucunda belirlenecek.

Şampiyonluğa ulaşacak ekip, şampiyonu olarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Salon: Sportska

Hakemler: Stanislava Simici (Sırbistan), Dejan Rogic (Sırbistan)

Zeleznicar: Perovic, Batinic, Savic, Rajlic, Miroslavljevic, Kutlesic (Markovic, Ivanovic, Mitrovic, Rankovic, Gajic)

Türk Hava Yolları: Büşra Şahin, Carlini, Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Merve Dalbeler Aslan, Özge Nur Çetiner, Nursevil Aydınlar Gökbudak)

Setler: 25-21, 17-25, 20-25, 14-25

Süre: 102 dakika (26, 24, 28, 24)

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