Zeki, Yusuf ve Burak CANLI YAYINLA Misli.com'da! Lille'in Metz deplasmanında galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

METZ

- Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1'de 10. sırada bitiren Metz, son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti.

- Orta sahanın önemli parçalarından Victorien Angban, Rus ekip Sochi yolunu tutarken; 14 gol katkısı (6 gol - 8 asist) yapan Farid Boulaya kadro dışında... Boulaya'nın önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.

- Cezayirli oyuncunun yerini Nancy'den aldıkları Amine Bassi ile doldurmaya çalışacaklar. Bassi, bir alt ligde Nancy ile sezonu 10 gol katkısı (7 gol - 3 asist) ile noktalamıştı.

- Sağ beke Sofiane Alakouch takviyesi yapıldı ancak Fabien Centonze yerini kolay kolay bırakmaz.

- Bassi'nin servislerini alacak, en ilerideki isimler Ibrahima Niane ve Georges Mikautadze olacak.

LILLE

- Orta sahanın kalbi Boubakary Soumare'yi Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye, as kaleci Mike Maignan'ı da İtalyan devi Milan'a gönderen Lille; geçen sezon elde edilen şampiyonluktaki en büyük pay sahiplerinden biri olan teknik patron Christophe Galtier'in de sürpriz bir kararla Nice'e geçmesiyle afallar sanmıştık. Yanılmışız...

- TD koltuğuna oturan Jocelyn Gourvennec ilk resmi maçında, Fransa Süper Kupa mücadelesinde, hem de PSG karşısında zafere ulaşarak büyük bir kredi kazandı.

- O maçta cezası nedeniyle oynamayan Zeki Çelik ilk 11'deki yerine geri dönecek. Kupayı getiren golü atan Xeka'nın yerine orta sahada bir diğer milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın oynaması bekleniyor.

- Golün asistini yapan Burak Yılmaz yine santrfor bölgesinde, Jonathan David'le birlikte görev yapacak.

- Tiago Djalo cezalı, sağ kanatta görev yapan Luiz Araujo yaklaşık 11 milyon euro karşılığında MLS takımlarından Atlanta United'a transfer oldu.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Metz geçen sezonu noktalarken evinde oynadığı son 8 maçı kazanamamıştı, hazırlık döneminde oynadığı 6 maçın ise sadece 1'ini kaybetti.

- Lille, Metz'le ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı, hiçbirinde yenilmedi. (1 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lille kazanır" oldu!

%50'lik kesim Süper Kupa'daki PSG zaferinden sonra Bizim Çocuklar'ın önderliğindeki Lille'e olan güvenini yüksek tutmuş...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Metz yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında, M'Gladbach'a Conor Noss'un golüyle 1-0 mağlup oldu! İzleyelim...