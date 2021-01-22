İZMİR, (DHA)
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Zeki Yıldırım resmen Altay'da!
TFF 1’inci Lig’de ilk yarıyı Süper Lig yarışında tamamlayıp ikinci yarı öncesi ara transfer harekatını sürdüren Altay, daha önce anlaşmaya varıp Antalya kampına dahil ettiği Fatih Karagümrük’ten orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım’la sözleşme imzaladı.
Zeki’nin imza törenine Başkan Özgür Ekmekçioğlu katıldı.
Kariyerinde Antalyaspor, Alanyaspor, Pendikspor formalarını da giyen 30 yaşındaki futbolcu, 95 Süper Lig, 62 TFF 1’inci Lig maçına çıktı.
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