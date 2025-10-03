Zeki Yavru: 'Buralara tesadüfen gelmediğimizi göstermek istiyorduk, çok gururluyuz!'

Haberin Devamı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda Legia Varşova'yı 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılara Polonya'da galibiyeti getiren golü 10. dakikada Anthony Musaba kaydetti.

Mücadelenin ardından kırmızı-beyazlı takımın yıldızları açıklamalarda bulundu.

ZEKİ YAVRU: "ÇOK GURURLUYUZ"

"Öncelikle çok gururluyuz. Buralara tesadüfen gelmediğimizi göstermek istiyorduk. Panathinaikos maçlarında çok iyi mücadele vermiştik ve şanssız elenmiştik.

En önemlisi Türk futbolu adına, Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, 3'te 3'ün gururunu duyuyoruz. Türk futboluna biraz da olsun katkı sağladıysak ne mutlu bize."

OKAN KOCUK: "SAMSUN'A 3 PUANLA DÖNEBİLMEK ANLATILMAZ BİR DUYGU"

"Ülkemiz için harika gece! 3'te 3 yaptık. 27 yıl sonra galibiyetle döndük. Samsun halkımıza, ülkemize bu 3 puanı kazandırdığımız için mutluyuz. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Golü bulduk, savunma yaptık ve geçiş oynamaya çalıştık. Herkesin emeğine sağlık.

Geçen sene transferi kapalı olan bir takımdık, 3'üncü bitirdik. Avrupa'da mücadele edebilmek, bizim için büyük bir gurur. Ülke puanına katkı verebilmek, Samsun'a 3 puanla dönebilmek anlatılmaz bir duygu."

ANTHONY MUSABA: "ÇOK ÖZEL HİSSEDİYORUZ"

"Çok çok mutluyuz. Almış olduğumuz galibiyetten ötürü... İlk galibiyet için büyük efor sarf ettik. Şehrimiz, takımımız için özel bir akşam. Elbette bunu kutlayacağız. Gol attım ama takımım sayesinde attım. Hep birlikte kutlayacağız!"

Benim için özel bir an. Böyle bir arenada gol attığım için mutluyum. Takım halinde kazandık, çok özel hissediyoruz."