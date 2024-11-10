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Zeki Murat Göle'den 4-0 yorumu: Reaksiyon gösterdik

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#Fenerbahçe#Zeki Murat Göle#Sivasspor
Zeki Murat Göleden 4-0 yorumu: Reaksiyon gösterdik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 22:26

Fenerbahçe'de Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u taraftarının önünde 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle, "Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyduk." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada teknik direktör Jose Mourinho'nun cezalı olması sebebiyle takımın başında sahaya çıkan Göle, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Reaksiyon vermeleri gereken bir maça çıktıklarını söyleyen Göle, "Oyuncularımız bu maçta reaksiyon gösterdi. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyduk. Oyun disiplininde kalmaları, oyunu istemeleri çok büyük bir artı oldu. Hocamız, yapılması gerekenleri 2 gün önce detaylı şekilde anlatmıştı. Onun dediklerini takımımız yerine getirmeyi başardı." açıklanmasında bulundu.

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#Fenerbahçe#Zeki Murat Göle#Sivasspor

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