Zeki Murat Göle kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Zeki Murat Göle'nin kariyer bilgileri
Fenerbahçe'de 2008 yılından bu yana antrenör olarak görev alan Zeki Murat Göle, takımın yeni geçici antrenörü olarak belirlenmesinin ardından kariyeri ile araştırılan isim oldu. Zeki Murat Göle kimdir ve nereli sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, Zeki Murat Göle kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte,o isim hakkında bazı bilgiler
Zeki Murat Göle, 26 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Fenerbahçe'de 11 farklı teknik direktörle de çalışan Zeki Murat Göle, Fenerbahçe kariyerine 2008 yılında Süper Gençler Ligi antrenörü olarak başladı. 2014 yılına kadar alt yapının çeşitli kademelerinde görev alan Zeki Murat Göle, 2015 itibariyle profesyonel olarak A takım antrenörlüğü yapmaya başladı. İşte, Zeki Murat Göle'nin kariyeri hakkında bazı bilgiler;
|Kulüp Adı
|Görevi
|Sözleşme Başlangıç T.
|Sözleşme Bitiş T.
|FENERBAHÇE A.Ş.
|S.GENÇLER LIGI ANTRENÖRÜ
|13.10.2008
|31.05.2009
|FENERBAHÇE A.Ş.
|GENÇLİK GELİŞİM ANTRENÖRÜ
|04.08.2009
|31.05.2010
|FENERBAHÇE A.Ş.
|A2 LIGI ANTRENÖRÜ
|16.08.2010
|31.05.2011
|FENERBAHÇE A.Ş.
|A2 LIGI ANTRENÖRÜ
|25.08.2011
|31.05.2012
|FENERBAHÇE A.Ş.
|A2 LIGI ANTRENÖRÜ
|22.08.2012
|31.05.2013
|FENERBAHÇE A.Ş.
|BGGL U-16 TEKNİK SORUMLUSU
|01.08.2013
|31.05.2014
|FENERBAHÇE A.Ş.
|PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ
|18.08.2014
|31.05.2015
|FENERBAHÇE A.Ş.
|PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ
|28.07.2015
|31.05.2016
|FENERBAHÇE A.Ş.
|PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ
|27.06.2016
|31.05.2017
|FENERBAHÇE A.Ş.
|PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ
|01.07.2017
|31.05.2019
Kamuoyuna Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2020
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