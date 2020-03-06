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Spor Arena
Haber Giriş: 06.03.2020 - 17:09,Son Güncelleme:/

Zeki Murat Göle kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Zeki Murat Göle'nin kariyer bilgileri

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Zeki Murat Göle kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Zeki Murat Göle'nin kariyer bilgileri
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Fenerbahçe'de 2008 yılından bu yana antrenör olarak görev alan Zeki Murat Göle, takımın yeni geçici antrenörü olarak belirlenmesinin ardından kariyeri ile araştırılan isim oldu. Zeki Murat Göle kimdir ve nereli sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, Zeki Murat Göle kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte,o isim hakkında bazı bilgiler

Zeki Murat Göle, 26 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Fenerbahçe'de 11 farklı teknik direktörle de çalışan Zeki Murat Göle, Fenerbahçe kariyerine 2008 yılında Süper Gençler Ligi antrenörü olarak başladı. 2014 yılına kadar alt yapının çeşitli kademelerinde görev alan Zeki Murat Göle, 2015 itibariyle profesyonel olarak A takım antrenörlüğü yapmaya başladı. İşte, Zeki Murat Göle'nin kariyeri hakkında bazı bilgiler;

Kulüp AdıGöreviSözleşme Başlangıç T.Sözleşme Bitiş T. 
FENERBAHÇE A.Ş.S.GENÇLER LIGI ANTRENÖRÜ13.10.200831.05.2009
FENERBAHÇE A.Ş.GENÇLİK GELİŞİM ANTRENÖRÜ04.08.200931.05.2010
FENERBAHÇE A.Ş.A2 LIGI ANTRENÖRÜ16.08.201031.05.2011
FENERBAHÇE A.Ş.A2 LIGI ANTRENÖRÜ25.08.201131.05.2012
FENERBAHÇE A.Ş.A2 LIGI ANTRENÖRÜ22.08.201231.05.2013
FENERBAHÇE A.Ş.BGGL U-16 TEKNİK SORUMLUSU01.08.201331.05.2014
FENERBAHÇE A.Ş.PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ18.08.201431.05.2015
FENERBAHÇE A.Ş.PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ28.07.201531.05.2016
FENERBAHÇE A.Ş.PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ27.06.201631.05.2017
FENERBAHÇE A.Ş.PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ01.07.201731.05.2019

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