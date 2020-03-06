Zeki Murat Göle kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Zeki Murat Göle'nin kariyer bilgileri

Zeki Murat Göle, 26 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Fenerbahçe'de 11 farklı teknik direktörle de çalışan Zeki Murat Göle, Fenerbahçe kariyerine 2008 yılında Süper Gençler Ligi antrenörü olarak başladı. 2014 yılına kadar alt yapının çeşitli kademelerinde görev alan Zeki Murat Göle, 2015 itibariyle profesyonel olarak A takım antrenörlüğü yapmaya başladı. İşte, Zeki Murat Göle'nin kariyeri hakkında bazı bilgiler;

Kulüp Adı Görevi Sözleşme Başlangıç T. Sözleşme Bitiş T. FENERBAHÇE A.Ş. S.GENÇLER LIGI ANTRENÖRÜ 13.10.2008 31.05.2009 FENERBAHÇE A.Ş. GENÇLİK GELİŞİM ANTRENÖRÜ 04.08.2009 31.05.2010 FENERBAHÇE A.Ş. A2 LIGI ANTRENÖRÜ 16.08.2010 31.05.2011 FENERBAHÇE A.Ş. A2 LIGI ANTRENÖRÜ 25.08.2011 31.05.2012 FENERBAHÇE A.Ş. A2 LIGI ANTRENÖRÜ 22.08.2012 31.05.2013 FENERBAHÇE A.Ş. BGGL U-16 TEKNİK SORUMLUSU 01.08.2013 31.05.2014 FENERBAHÇE A.Ş. PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 18.08.2014 31.05.2015 FENERBAHÇE A.Ş. PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 28.07.2015 31.05.2016 FENERBAHÇE A.Ş. PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 27.06.2016 31.05.2017 FENERBAHÇE A.Ş. PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ 01.07.2017 31.05.2019