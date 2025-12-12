×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Zeki Murat Göle: 'Hedelerimiz var, sonuna kadar gideceğiz'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Zeki Murat#Avrupa Ligi
Zeki Murat Göle: Hedelerimiz var, sonuna kadar gideceğiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 01:25

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, Brann'ı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı deplasmanda 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki Murat Göle'nin sözleri;

Oyuncularımızı tebrik ederim. 90 dakika boyunca müthiş oynadılar. A'dan Z'ye istediğimiz oyunu uyguladılar. Maça iyi başladık, erken gol bulduk. Baskımız sürüyordu.

Gözden KaçmasınBrann 0-4 Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi maçı özeti)Brann 0-4 Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi maçı özeti)Haberi görüntüle

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Bir dönem oyunun kontrolünü kaybettik ama orada kırmızı kart oldu ve tüm oyunu ele geçirdi. İyi bir skor. İlk 8 hedefimize iyice yaklaştık. Hedeflerimiz var. Sonuna kadar gideceğiz.

BENİM İÇİN DEĞERLİYDİ

Talisca'nın hat-trick'i çok önemliydi. Değerli bir oyuncu bizim için. Stoperimiz Kamil Efe'ye de 10 dakika süre verebildik. Benim için değerli bir andı, ben de altyapı hocası olarak buraya çıktım.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Zeki Murat#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!