Zeki Murat Göle: 'Hedelerimiz var, sonuna kadar gideceğiz'

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı deplasmanda 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki Murat Göle'nin sözleri;

Oyuncularımızı tebrik ederim. 90 dakika boyunca müthiş oynadılar. A'dan Z'ye istediğimiz oyunu uyguladılar. Maça iyi başladık, erken gol bulduk. Baskımız sürüyordu.

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Bir dönem oyunun kontrolünü kaybettik ama orada kırmızı kart oldu ve tüm oyunu ele geçirdi. İyi bir skor. İlk 8 hedefimize iyice yaklaştık. Hedeflerimiz var. Sonuna kadar gideceğiz.

BENİM İÇİN DEĞERLİYDİ

Talisca'nın hat-trick'i çok önemliydi. Değerli bir oyuncu bizim için. Stoperimiz Kamil Efe'ye de 10 dakika süre verebildik. Benim için değerli bir andı, ben de altyapı hocası olarak buraya çıktım.

